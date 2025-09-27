Российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новый дрон «Зозуля» в зоне боевых действий. Об этом рассказал командир роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе одного из добровольческих подразделений с позывным «Сова», пишет mk.ru.

По словам мужчины, данный беспилотник может представлять опасность для тылов Вооруженных сил РФ.

«У противника появляется средство, способное долететь до объектов в глубоком тылу. Это не военная тактика — это террор с целью деморализовать население», — сказал российский военнослужащий.

Он уточнил, что «Зозуля» не предназначен для использования на передовой. С большей долей вероятности бойцы ВСУ будут применять дроны данного типа для нанесения ударов там, где этого никто не ждет.

Как отметил «Сова», новые украинские БПЛА способны находиться в небе на протяжении долгого времени и обладают высокой точностью. При этом им не требуется сопровождение, подчеркнул мужчина.

27 сентября в министерстве обороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 131 украинский дрон самолетного типа. Всего с начала боевых действий ВСУ лишились 86 900 беспилотников.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в подготовке провокации с БПЛА с целью спровоцировать третью мировую войну.