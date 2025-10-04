На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над территорией РФ за ночь перехватили более 110 беспилотников ВСУ

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над территорией РФ
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 117 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 27 — перехватили в Брянской области. В Волгоградской области уничтожили 16 целей, в Крыму и Курской области — по 15, в Ростовской области — 11, в Воронежской области — 10. Еще восемь дронов ликвидировали в воздушном пространстве Белгородской области, шесть — в Ленинградской области, четыре — в Калужской области. Над акваторией Черного моря и в Новгородской области нейтрализовали по два БПЛА, в Смоленской области — один.

По данным ведомства, ВСУ использовали для атак беспилотники самолетного типа.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в трех хуторах — Маньковский, Терновской и Сидоровский — после атаки украинских дронов пропал свет. Он уточнил, что летательные аппараты уничтожили в одном городском округе и четырех районах региона. Речь идет о Новошахтинске, а также Шолоховском, Миллеровском, Каменском и Чертковском районах. В последнем в результате падения обломков БПЛА загорелась трава. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на площади 600 квадратных метров.

Ранее в Ленинградской области после атаки дронов произошло возгорание на территории промышленной зоны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
