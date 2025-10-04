В Ленинградской области отражают атаку беспилотников

Дрозденко: силы ПВО сбивают дроны в Ленобласти, есть возгорание в промзоне

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников в городе Кириши в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«ПВО работает по БПЛА в Киришах», — написал он.

По словам чиновника, в промышленной зоне возникло возгорание, которое уже тушат пожарные службы.

Незадолго до этого на территории Ленинградской области объявили опасность атаки дронов.

В ночь на 4 октября режим беспилотной опасности ввели в Мордовии, Пензенской области, Татарстане.

Вечером 3 октября беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал торговый центр в слободе Белая Беловского района Курской области. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина. Также повреждения получил грузовой автомобиль, находившийся рядом с торговым центром.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.