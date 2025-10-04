В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен в Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

«На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в регионе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также он заявил, что скорость мобильного интернета в области может быть снижена.

За несколько часов до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона ввели режим беспилотной опасности. По его словам, в целях безопасности были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Правительство Мордовии сообщало, что в регионе также действует режим беспилотной опасности.

