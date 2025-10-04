В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал чиновник.

Также он заявил, что скорость мобильного интернета в области может быть снижена.

Несколькими часами ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона ввели режим беспилотной опасности. По его словам, в целях безопасности были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Правительство Мордовии сообщило, что на территории республики также объявили опасность атаки дронов.

Вечером 3 октября украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белая Беловского района Курской области. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина. Также повреждения получил грузовой автомобиль, находившийся рядом с торговым центром.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.