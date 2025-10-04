В Мордовии объявили беспилотную опасность

На территории Мордовии объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщило правительство республики в Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия. При необходимости звоните 112», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона ввели режим беспилотной опасности. По его словам, в целях безопасности были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории города Воронеж объявлена угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов. Глава региона призвал местных жителей зайти в помещения, отойти от окон, а также при обнаружении дронов сообщить об этом в экстренные службы.

