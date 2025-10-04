На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Мордовии объявили беспилотную опасность

На территории Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
true
true
true
close
Shutterstock

На территории Мордовии объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщило правительство республики в Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия. При необходимости звоните 112», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона ввели режим беспилотной опасности. По его словам, в целях безопасности были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории города Воронеж объявлена угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов. Глава региона призвал местных жителей зайти в помещения, отойти от окон, а также при обнаружении дронов сообщить об этом в экстренные службы.

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами