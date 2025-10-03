На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронеже объявили угрозу атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронеже объявлена угроза непосредственного удара БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

На территории города Воронеж объявлена угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — написал глава региона.

Гусев добавил, что в настоящее время в Воронеже работают системы оповещения.

Несколькими часами ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белая Беловского района региона. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им была оказана первая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

До этого украинские войска обстреляли Шебекино Белгородской области, в результате чего местная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью. Город также подвергся атаке дронов, пострадал многоквартирный дом, а также два легковых автомобиля.

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.

Атаки БПЛА на Россию
