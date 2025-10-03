Экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами

Экс-командир ВСУ Касьянов рассказал о приказе атаковать Кремль БПЛА в 2023 году

Бывший командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов заявил, что лично отдал приказ атаковать Кремль беспилотниками в мае 2023 года. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ночь на 3 мая 2023 года мы с ювелирной точностью нанесли удар по Кремлю», — написал Касьянов.

По его словам, целью атаки был флаг на крыше одного из зданий, однако дроны отклонились от цели на несколько метров.

В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину ответил на вопрос о возможной атаке Киева на Кремль. Он отметил, что о реакции Москвы в подобной ситуации «лучше даже не говорить», и подчеркнул, что это «понимают все стороны».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы могут «устроить блэкаут» в Москве. Глава государства пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по столице РФ в случае атак российских войск на объекты украинской энергетики.

Ранее Песков заявил, что считает попытки ВСУ атаковать Москву пиаром.