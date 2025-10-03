На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли Шебекино, погибла местная жительница

Гладков: боеприпас ВСУ прилетел в частный дом в Шебекино, погибла женщина
true
true
true
close
Telegram-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино Белгородской области, погибла местная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Произошло самое страшное — мирная жительница погибла в результате прилёта боеприпаса в частный дом. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — написал он.

От удара частично загорелась кровля, спасатели потушили ее.

Город также подвергся атаке дронов, пострадал многоквартирный дом, а также два легковых автомобиля.

Недавно жительница Шебекино в Белгородской области Анастасия Быкова обратилась в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН с призывом расследовать факт пыток ее отца сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Позже в ООН подтвердили, что киевские власти подвергают пыткам и сексуальному насилию лиц, задержанных в связи с конфликтом на Украине. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал Украину соблюдать обязательства в области международного права в плане обращения с задержанными.

Ранее несколько беспилотников ВСУ сбили над акваторией Черного моря и в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами