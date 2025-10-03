Гладков: боеприпас ВСУ прилетел в частный дом в Шебекино, погибла женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино Белгородской области, погибла местная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Произошло самое страшное — мирная жительница погибла в результате прилёта боеприпаса в частный дом. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — написал он.

От удара частично загорелась кровля, спасатели потушили ее.

Город также подвергся атаке дронов, пострадал многоквартирный дом, а также два легковых автомобиля.

Недавно жительница Шебекино в Белгородской области Анастасия Быкова обратилась в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН с призывом расследовать факт пыток ее отца сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Позже в ООН подтвердили, что киевские власти подвергают пыткам и сексуальному насилию лиц, задержанных в связи с конфликтом на Украине. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал Украину соблюдать обязательства в области международного права в плане обращения с задержанными.

Ранее несколько беспилотников ВСУ сбили над акваторией Черного моря и в Крыму.