Полиция Праги принимает меры в аэропорту на фоне информации о дронах

В аэропорту Праги принимаются превентивные меры в связи с информацией о дронах

Правоохранительные органы принимают превентивные меры на территории аэропорта в Праге в связи с получением информации о приближающихся дронах. Об этом представитель полиции сообщил в соцсети Х.

«В аэропорту имени Вацлава Гавела действуют усиленные меры безопасности, в которых задействовано большое количество сотрудников полиции из различных ее департаментов», — говорится в публикации.

Представитель добавил, что полиция также сотрудничает с армией Чехии, хотя информация о дронах была предоставлена анонимно и не была подтверждена.

27 сентября в аэропорту Вильнюса семь рейсов задержали взлет или посадку из-за появления дронов в запретной зоне воздушной гавани. Сообщалось, что четыре самолета вылетели позже, чем планировалось, еще три с опозданием приземлились.

26 сентября беспилотный летательный объект вблизи Вильнюсского международного аэропорта вызвал проблемы у двух рейсов. Аналогичные ситуации происходили также 9 и 11 сентября.

Ранее появились подробности о замеченных над аэропортом Мюнхена дронах.