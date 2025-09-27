В Вильнюсе задержались семь рейсов из-за дронов

ТАСС: в аэропорту Вильнюса семь рейсов задержали взлет или посадку из-за дронов

В аэропорту Вильнюса семь рейсов задержали взлет или посадку из-за появления дронов в запретной зоне воздушной гавани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз предприятия по управлению воздушным движением «Оро навигация».

Четыре самолета вылетели позже, чем планировалось, еще три с опозданием приземлились.

Это уже как минимум пятый подобный инцидент в этом аэропорту.

21 августа Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссией якобы из-за активности беспилотников, режим бесполетной зоны будет действовать до 1 октября.

3 сентября самолет Alenia C-27J Spartan президента Литвы Гитанаса Науседы не смог сразу сесть в Вильнюсе из-за сообщений о дроне в окрестностях аэропорта. Воздушное судно кружило над аэропортом около 30 минут.

26 сентября беспилотный летательный объект (БПЛА) вблизи Вильнюсского международного аэропорта вызвал проблемы у двух рейсов. Аналогичные ситуации происходили также 9 и 11 сентября.

