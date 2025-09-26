На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Вильнюсе два рейса столкнулись с проблемами из-за БПЛА

Shutterstock

Беспилотный летательный объект (БПЛА) вблизи Вильнюсского международного аэропорта вызвал проблемы у двух рейсов. Об этом сообщил представитель аэропорта Тадас Василяускас, передает ТАСС.

Как отметил представитель воздушной гавани, после обнаружения беспилотника, работа аэропорта была приостановлена. С проблемами отправки и приема самолетов столкнулись два рейса, уточнил он.

Василяускас подчеркнул, что как только «инцидент был исчерпан и опасности для воздушного движения не осталось», аэропорт возобновил работу.

Подобные инциденты в аэропорту Вильнюса уже наблюдались в сентябре. Так, Самолет Alenia C-27J Spartan президента Литвы Гитанаса Науседы не смог сразу приземлиться из-за сообщений о дроне в окрестностях аэропорта.

9 сентября аэропорт в столице Литвы временно прекратил работу в связи с обнаружением в небе неопознанного летающего объекта (НЛО). При этом информации о самом объекте не было. Сообщается, что за него могли принять метеорологическое явление. Авиасообщение было быстро восстановлено и практически не повлияло на работу аэропорта.

Ранее в России впервые зафиксировали случай столкновения самолета с беспилотником.

