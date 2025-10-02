Модернизированные дроны «Герань» стали наносить удары по движущимся целям

Модернизированные российские беспилотные летательные аппараты «Герань» впервые нанесли удар по украинскому железнодорожному эшелону прямо во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Поезд с топливом был атакован в Черниговской области в 150–200 километрах от границы. Первый беспилотник поразил локомотив, что вызвало остановку эшелона, а следующие аппараты стали наносить удары по платформам и цистернам.

Стало известно, что среди обломков был обнаружен мини-компьютер Nvidia, который способен одновременно вести обработку видео и распознавать цели, сравнивая их с загруженными в память моделями.

По данным канала, модернизированная «Герань» оснащена камерой ночного видения, системой наведения и может осуществлять связь с оператором на расстоянии в сотни километров.

21 сентября сообщалось, что российские операторы разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

Ранее СМИ сообщили о росте эффективности российских дронов «Герань».