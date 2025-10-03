На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин анонсировал появление российских войск на границе с Финляндией

Путин: у РФ не было войск в регионах на границе с Финляндией, а теперь будут
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ появятся в регионах, граничащих с Финляндией. Трансляция его выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» доступна в Telegram-канале Кремля.

«Теперь граница между Россией и НАТО стала больше. Ну и чего? У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы должны создавать отдельный военный округ», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Финляндия и Швеция утратили преимущество нейтрального статуса. В ходе своего выступления президент также заявил, что Россия не против восстановления отношений с Финляндией, «но осадочек остался».

28 августа президент Финляндии по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал давить на Россию, чтобы добиться прогресса в мирном урегулировании. Стубб заверил, что Хельсинки вместе с партнерами будет добиваться справедливого мира для Украины и Европейский союз не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины.

Ранее в Европе признали, что Финляндия может «утонуть вместе с Украиной».

