Президент Финляндии Александр Стубб намерен «утопить» свою страну из-за продолжающейся помощи Украине. Об этом заявил журналист Кости Хейсканен изданию «Царьград».

«Александр Стубб, который мог бы стать Александром Созидателем и помочь разрешить конфликт на Украине, говорит: «Давайте утонем вместе с Украиной, потому что нам надо помогать Украине»», — подчеркнул он.

Как отметил журналист, сегодня Финляндия «встает на военные рельсы», готовясь к «конфронтации» с Россией.

27 августа Стубб по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал давить на Россию, чтобы добиться прогресса в мирном урегулировании.

Президент Финляндии заверил, что Хельсинки вместе с партнерами будет добиваться справедливого мира для Украины.

Накануне Александр Стубб заявил, что те, кто могут «склонить» президента России Владимира Путина к миру на Украине, находятся не на Западе, а на Востоке, поэтому необходимо ввести пошлины против стран, торгующих с Москвой. Стубб выразил надежду, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России скоро иссякнет. Финский лидер полагает, что Россию можно склонить к завершению конфликта лишь новыми санкциями и пошлинами против тех, кто продолжает с ней торговое взаимодействие.

