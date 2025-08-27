На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии призвал «давить» на Россию

Президент Финляндии Стубб после беседы с Зеленским призвал давить на Россию
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал давить на Россию, чтобы добиться прогресса в мирном урегулировании. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«План по надежной поддержке безопасности Украины реализуется. Украина готова к миру, а Россия только затягивает время. Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров», — написал он.

Стубб заверил, что Хельсинки вместе с партнерами будет добиваться справедливого мира для Украины.

Накануне Александр Стубб заявил, что те, кто могут «склонить» президента России Владимира Путина к миру на Украине, находятся не на Западе, а на Востоке, поэтому необходимо ввести пошлины против стран, торгующих с Москвой. Стубб выразил надежду, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России скоро иссякнет. Финский лидер полагает, что Россию можно склонить к завершению конфликта лишь новыми санкциями и пошлинами против тех, кто продолжает с ней торговое взаимодействие.

Ранее Сибига рассказал, какими должны быть гарантии безопасности Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами