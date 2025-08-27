Президент Финляндии призвал «давить» на Россию

Президент Финляндии Александр Стубб по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал давить на Россию, чтобы добиться прогресса в мирном урегулировании. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«План по надежной поддержке безопасности Украины реализуется. Украина готова к миру, а Россия только затягивает время. Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров», — написал он.

Стубб заверил, что Хельсинки вместе с партнерами будет добиваться справедливого мира для Украины.

Накануне Александр Стубб заявил, что те, кто могут «склонить» президента России Владимира Путина к миру на Украине, находятся не на Западе, а на Востоке, поэтому необходимо ввести пошлины против стран, торгующих с Москвой. Стубб выразил надежду, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России скоро иссякнет. Финский лидер полагает, что Россию можно склонить к завершению конфликта лишь новыми санкциями и пошлинами против тех, кто продолжает с ней торговое взаимодействие.

