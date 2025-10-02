На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что у России остался «осадочек» из-за политики Финляндии

Путин об улучшении отношений с Финляндией: ложечки нашлись, а осадочек остался
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но осадочек остался. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

«Если захотят как-то восстанавливать отношения, мы не против, но ситуация, конечно, поменялась. Ложечки нашлись, а осадочек остался», — заявил глава государства.

28 августа президент Финляндии по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал давить на Россию, чтобы добиться прогресса в мирном урегулировании. Стубб заверил, что Хельсинки вместе с партнерами будет добиваться справедливого мира для Украины и Европейский союз не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, финский лидер в интервью телерадиокомпании Yle заявил, что отношения его страны с Россией будут восстанавливаться уже после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что географическое соседство обязывает Хельсинки учитывать российский фактор, и подчеркнул, что у Хельсинки с Москвой была общая история и неизбежно будет будущее. Сейчас же, по его словам, «связи фактически отсутствуют из-за войны».

В свою очередь журналист Андрей Ревнивцев заявил, что из всех европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

Ранее в Европе признали, что Финляндия может «утонуть вместе с Украиной».

