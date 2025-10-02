«Опасная игра»: Путин после обстрелов ЗАЭС напомнил, что на Украине тоже есть атомные станции

Обстрелы Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС) могут повлечь за собой зеркальный ответ Украине. Об этом на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент России Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Это опасная игра. На той стороне люди должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция... И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — отметил президент.

По словам главы государства, Киев продолжает атаки на окрестности Запорожской АЭС, однако ударов по самой электростанции нет. Он добавил, что сейчас ЗАЭС надежно снабжается необходимым электричеством с помощью генераторов.

Тем временем, отметил президент, представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) видят, кто обстреливает ЗАЭС, но не признают, что это делают украинцы.

«Вы просили, чтобы на станции находились представители МАГАТЭ, мы согласились, они там. Они отказались жить в гостинице, они живут прямо на территории атомной электростанции... Они своими глазами видят, что происходит, кто стреляет и откуда снаряды летят», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания в 2025 году. Российский лидер ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров.