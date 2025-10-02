Путин выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров

Президент России Владимир Путин надеется, что руководство Украины найдет в себе силы вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«... Надеюсь, что это понимание к лидерам киевского режима придет, и они все-таки найдут в себе силы для того чтобы сесть за стол переговоров», — сказал он.

По словам российского лидера, с учетом потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киеву следует обдумать возможное возвращение к дипломатическим методам решения конфликта.

На пленарной сессии мероприятия Путин также заявил, что конфликт на Украине является болью для украинцев и для русских. Он отметил, что Западу не жалко украинского народа, который является для него «расходным материалом».

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что коллективный Запад оказывает сопротивление мирному урегулированию конфликта на Украине, а совместные попытки России и США вернуть Киев за стол переговоров блокируются. По словам посла, Киев игнорирует предложения России как по меморандуму об урегулировании, так и по формированию отдельных рабочих групп для налаживания этого процесса.

Ранее Зеленский назвал условия для урегулирования конфликта на Украине.