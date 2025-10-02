Депутат Белик: России есть чем ответить на провокации Украины в Черном море

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что России есть чем ответить на провокации Украины в Черном море. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам депутата, украинские власти не скрывают, что хотели бы провести масштабную операцию на Черноморском направлении.

«Так или иначе нашей стране есть чем ответить на попытки прорыва противника», — подчеркнул Белик.

Он добавил, что у Украины нет сил для масштабного наступления, поэтому Киев выдает желаемое за действительное и создают «нарративы, которые подхватывают западные СМИ».

Накануне военный корреспондент Александр Сладков сообщал, что ВС РФ создают «килл-зону» в ближайшей к фронту тыловой полосе украинских войск.

Он отметил, что для появления сектора, в котором российскими огневыми средствами уничтожается техника и личный состав противника, предстоит еще многое сделать.

До этого сообщалось, что разведка группировки войск «Восток» зафиксировала радиопереговоры украинских военных, в которых сообщалось об уничтожении подразделения ВСУ огнем своих же сил.

Ранее десантники заявили о серии ударов по железнодорожной инфраструктуре ВСУ.