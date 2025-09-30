Десантники заявили о серии ударов по железнодорожной инфраструктуре ВСУ

Российские войска нанесли серию ударов по железнодорожной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Дневник Десантника».

По его данным, в Черниговской области поразили нефтебазу. В результате более 1 тысячи тонн топлива сгорело. Также в регионе нанесли удар по железнодорожной станции Бобровица и тяговой подстанции, следует из материала. Десантники утверждают, что в операции задействовали более 16 беспилотников.

Также авторы материала отметили, что в Павлограде были нанесены удары по тяговой подстанции приднепровской железной дороги. При этом в Конотопе в Сумской области российские войска поразили депо Конотоп, добавили десантники. По их словам, в результате были уничтожены тепловозы, склады и оборудование.

23 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар по двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» ВСУ. В ходе наступательных действий было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок украинских подразделений.

Ранее российские военные атаковали железнодорожный узел в Днепропетровской области.