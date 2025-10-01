На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разведка России зафиксировала уничтожение пехоты ВСУ собственными силами

ВС РФ перехватили радиопереговоры об уничтожении группы ВСУ дружественным огнем
Reuters

Разведка группировки войск «Восток» зафиксировала радиопереговоры украинских военных, в которых сообщалось об уничтожении подразделения ВСУ огнем своих же сил. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, группа украинских пехотинцев отказалась выполнять приказ нового командира, требовавшего проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и установить там флаг. Военнослужащие покинули позиции, после чего были атакованы соседним подразделением и полностью уничтожены.

В министерстве уточнили, что в перехваченной радиосвязи прозвучали слова украинского бойца о том, что их «минусанули по приказу». При этом командование ВСУ, по информации Минобороны, велело списать потери на действия российских военных.

Накануне военнослужащие группировки «Север» Вооруженных сил России в лесу западнее Синельниково Харьковской области ликвидировали заблокированные подразделения ВСУ. Уточняется, что после российские подразделения продвинулись на 300 метров и заняли опорные пункты противника.

Ранее десантники заявили о серии ударов по железнодорожной инфраструктуре ВСУ.

