Военкор рассказал о создании российской «килл-зоны» в тылу ВСУ

Военкор Сладков: ВС РФ создают «килл-зону» в тыловой полосе ВСУ
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) России создают «килл-зону» в ближайшей к фронту тыловой полосе украинских войск. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для появления сектора, в котором российскими огневыми средствами уничтожается техника и личный состав противника, предстоит еще многое сделать.

В настоящее время, по словам военкора, идут обсуждения, делать «килл-зону» в виде отдельных площадей или сплошной. При этом Сладков уточняет, что ее можно создавать как в интересах наступления, так и обороны.

«Для полноценной килл-зоны необходимо иметь как минимум паритет в количестве БЛА с противником. Пока мы о таком паритете заявлять не имеем основания. Но активно движемся к этому», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что разведка группировки войск «Восток» зафиксировала радиопереговоры украинских военных, в которых сообщалось об уничтожении подразделения ВСУ огнем своих же сил.

По данным Минобороны РФ, группа украинских пехотинцев отказалась выполнять приказ нового командира, требовавшего проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и установить там флаг. Военнослужащие покинули позиции, после чего были атакованы соседним подразделением и полностью уничтожены.

Ранее в Сумской области российские дроноводы уничтожили украинский танк Т-72.

