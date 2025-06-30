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Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

Бывший старший тренер сборной РФ по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
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Федерация фристайла России

Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили на официальном сайте Федерации фристайла Санкт-Петербурга.

«Выполняя свой долг в зоне специальной военной операции, при штурме Малиновки, героически погиб наш друг, командир десантно-штурмового подразделения Никита Васильев», — говорится в сообщении.

В федерации отметили, что Васильев был предан своему делу, любил детей и Россию. Родным и близким экс-тренера выразили соболезнования в связи с его смертью.

Никита Васильев родился 20 января 1989 года в Чувашии. Он являлся заслуженным тренером республики. На посту старшего тренера сборной России он работал на протяжении семи лет.

Спортсмен завершил свою работу в сборной в июне 2022 года после скандала с письмом спортсменки Анастасии Таталиной. Ее мать обвинила Васильева в неподобающем поведении. Вместе с ним тренерский штаб покинули еще трое специалистов.

Ранее российский борец греко-римского стиля Бабичук погиб в зоне спецоперации.

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