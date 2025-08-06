На СВО погиб бывший глава Ульчского района Хабаровского края

Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

По его словам, в марте Иващук сложил полномочия и ушел добровольцем на СВО. Он служил в отряде БАРС-8 «Хабаровск».

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

«Федор Васильевич был настоящим патриотом — своего района, Хабаровского края и всей страны. Искренне был предан своей земле и людям. Он как настоящий мужчина делал что должно. Вечная слава Герою», — написал Демешин.

21 июля гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) Андрей Бетин сообщил, что учитель ОБЖ Геннадий Старунов, который общался с президентом РФ Владимиром Путиным, погиб в зоне СВО. Он напомнил, что буквально в мае Геннадий принимал участие в заседании набсовета президентской платформы РСВ, общался с Путиным и рассказал ему о своем блоге «Фронтовые заметки». Также он предложил создать предподготовку для участников СВО, чтобы они могли участвовать в конкурсах РСВ.

Ранее стало известно о российских «солдатах-призраках» на СВО.