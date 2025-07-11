На СВО погиб командир 155-й бригады морпехов. Ее бойцов хвалил Путин

В результате удара ВСУ в Курской области 2 июля вместе с заместителем главкома ВМФ России Михаилом Гудковым погиб командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин. Его похоронили в Чувашии с воинскими почестями. В ходе атаки ВСУ в Курской области, произошедшей 2 июля, могли погибнуть около 10 человек, в том числе высокопоставленные военные. Что известно о Сергее Ильине, морпехах из его бригады и ударе, в результате которого он погиб, — в материале «Газеты.Ru».

В Чувашии с воинскими почестями похоронили командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Сергея Ильина. По сведениям военного корреспондента Юрия Котенка, он погиб вместе с заместителем главкома Военно-морским флотом России, дважды Героем РФ Михаилом Гудковым во время удара Вооруженных сил Украины в Курской области.

«Ильин погиб 2 июля 2025 года в результате ракетного удара со стороны ВСУ. Тогда же был убит заместитель главкома ВМФ РФ Михаил Гудков», — отметил военкор в своем Telegram-канале.

В администрации Урмарского района Чувашии подтвердили информацию о гибели военнослужащего.

«Сергей Юрьевич погиб, защищая свободу и независимость той страны, которую он так любил. Это трагическая утрата для нашего округа, Чувашии и всей страны», — говорилось в заявлении, опубликованном в группе администрации во «ВКонтакте».

Местные власти подчеркнули, что полковник проявил «исключительное мужество и героизм» в зоне проведения СВО.

«Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину. Отдать жизнь за свою страну — это высший патриотический поступок, который навсегда останется в памяти людей. Его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений», — говорится в сообщении.

Представители администрации выразили соболезнования близким 40-летнего полковника. Однако позже по неизвестным причинам удалили свою публикацию. Когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, власти не сообщили.

Служил под Волновахой: что известно о Сергее Ильине

Об Ильине известно не так много. Будущий командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты родился в 1985 году в селе Мусирмы Урмарского района Чувашии.

В 2007-м окончил Казанское танковое училище и отправился служить во Владивосток. В 2022-м Ильин прошел обучение в Московской военной академии Генерального штаба ВС России.

В том же году его отправили в зону спецоперации командиром десантно-штурмового батальона — в район Волновахи.

Посмертно представлен к наградам «Герой Приморья» и «Герой Российской Федерации», пишут «Ведомости».

Военный волонтер Алексей Живов в своем Telegram-канале уточнил, что Ильин — кавалер двух орденов Мужества.

Погибли минимум 10 человек

Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля. В тот день он находился в Курской области — в полевом штабе морской пехоты, по которому украинские войска выпустили минимум четыре ракеты, пишет «АиФ Приморье».

Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» уточнила, что в результате атаки ВСУ погибли не менее 10 человек, включая командира бригады, его заместителей, командиров батальона и начальников служб.

Гудков командовал 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В марте его назначили заместителем главкома ВМФ России. В результате командование бригадой морпехов поручили Ильину.

В Курской области погиб замглавкома ВМФ. Он был в штабе, по которому ударили ракеты ВСУ Заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области во время... 03 июля 16:46

6 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й бригаде морской пехоты почетного наименования «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М.Е. Гудкова». В тот же день глава государства посмертно наградил Гудкова медалью «Золотая Звезда» и присвоил ему звание Героя Российской Федерации.

Путин неоднократно публично упоминал 155-ю бригаду морпехов. На февральской встрече с врио губернатора Александром Хинштейном он заявил, что бойцы проявили себя на Курском направлении.

«Морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко», — подчеркивал Путин.

Кроме того, в декабре российский лидер на совмещенной прямой линии и пресс-конференции попросил вынести в зал и развернуть за своей спиной принесенную им копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты, которую передали ему бойцы.