На СВО погиб командир 155-й бригады морпехов. Ее бойцов хвалил Путин

В Чувашии с воинскими почестями похоронили командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Сергея Ильина. По сведениям военного корреспондента Юрия Котенка, он погиб вместе с заместителем главкома Военно-морским флотом России, дважды Героем РФ Михаилом Гудковым во время удара Вооруженных сил Украины в Курской области.
«Ильин погиб 2 июля 2025 года в результате ракетного удара со стороны ВСУ. Тогда же был убит заместитель главкома ВМФ РФ Михаил Гудков», — отметил военкор в своем Telegram-канале.
В администрации Урмарского района Чувашии подтвердили информацию о гибели военнослужащего.
«Сергей Юрьевич погиб, защищая свободу и независимость той страны, которую он так любил. Это трагическая утрата для нашего округа, Чувашии и всей страны», — говорилось в заявлении, опубликованном в группе администрации во «ВКонтакте».
Местные власти подчеркнули, что полковник проявил «исключительное мужество и героизм» в зоне проведения СВО.
«Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину. Отдать жизнь за свою страну — это высший патриотический поступок, который навсегда останется в памяти людей. Его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений», — говорится в сообщении.
Представители администрации выразили соболезнования близким 40-летнего полковника. Однако позже по неизвестным причинам удалили свою публикацию. Когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, власти не сообщили.
Служил под Волновахой: что известно о Сергее Ильине
Об Ильине известно не так много. Будущий командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты родился в 1985 году в селе Мусирмы Урмарского района Чувашии.
В 2007-м окончил Казанское танковое училище и отправился служить во Владивосток. В 2022-м Ильин прошел обучение в Московской военной академии Генерального штаба ВС России.
В том же году его отправили в зону спецоперации командиром десантно-штурмового батальона — в район Волновахи.
Посмертно представлен к наградам «Герой Приморья» и «Герой Российской Федерации», пишут «Ведомости».
Военный волонтер Алексей Живов в своем Telegram-канале уточнил, что Ильин — кавалер двух орденов Мужества.
Погибли минимум 10 человек
Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля. В тот день он находился в Курской области — в полевом штабе морской пехоты, по которому украинские войска выпустили минимум четыре ракеты, пишет «АиФ Приморье».
Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» уточнила, что в результате атаки ВСУ погибли не менее 10 человек, включая командира бригады, его заместителей, командиров батальона и начальников служб.
Гудков командовал 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В марте его назначили заместителем главкома ВМФ России. В результате командование бригадой морпехов поручили Ильину.
6 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й бригаде морской пехоты почетного наименования «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М.Е. Гудкова». В тот же день глава государства посмертно наградил Гудкова медалью «Золотая Звезда» и присвоил ему звание Героя Российской Федерации.
Путин неоднократно публично упоминал 155-ю бригаду морпехов. На февральской встрече с врио губернатора Александром Хинштейном он заявил, что бойцы проявили себя на Курском направлении.
«Морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко», — подчеркивал Путин.
Кроме того, в декабре российский лидер на совмещенной прямой линии и пресс-конференции попросил вынести в зал и развернуть за своей спиной принесенную им копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты, которую передали ему бойцы.