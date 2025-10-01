Над регионами России уничтожили 12 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Там заявили, что дроны были ликвидированы в период с 13:00 до 17:00 мск. По данным ведомства, семь БПЛА было сбито над Брянской областью, четыре — над Курской, один — над Белгородской.

Утром 1 октября здание депутатского корпуса в городе Новая Каховка Херсонской области подверглось атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате три человека получили ранения. Среди них — председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.

В ночь на 1 октября средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации. По информации Минобороны РФ, восемь дронов были сбиты над Белгородской областью, еще столько же — над Ростовской. Кроме того, три беспилотника уничтожены над Саратовской областью и один — над Воронежской.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.