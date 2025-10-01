В ночь на 1 октября над регионами России сбили 20 украинских беспилотников

Минобороны заявило о сбитых за ночь 20 беспилотниках ВСУ над регионами России

В ночь на 1 октября дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над Белгородской областью, еще столько же — над Ростовской. Кроме того, три беспилотника уничтожены в небе над Саратовской областью и один — над Воронежской.

Утром 30 сентября министерство обороны сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 30 сентября сбили 81 беспилотник ВСУ над пятью регионами России.

Всего за сутки российские средства ПВО сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, в общей сложности с начала СВО российские войска уничтожили 87 405 беспилотников, 283 вертолета, 667 самолетов и другой техники ВСУ.

Ранее нефтеперерабатывающий завод в Самаре защитили противодронными сетками от украинских дронов.