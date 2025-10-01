На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе оценили шансы Киева переломить ход конфликта с помощью ракет «Фламинго»

WSJ: у Киева недостаточно средств для производства дальнобойных ракет «Фламинго»
Efrem Lukatsky/AP

Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет «Фламинго», поэтому новое вооружение не сможет поменять ход конфликта, как и то, что передавали союзники. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«Уже некоторое время проблемой для Киева является то, что у них нет денег производить их (ракеты «Фламинго». — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Авторы материала также обратили внимание на то, что у «Фламинго» крупный размер, что делает их легкой целью для уничтожения. Поэтому эти ракеты могут быть эффективны только при запуске скопом, что Украина не может себе позволить.

В издании отметили, что производители на Украине хотели бы создать 200 ракет «Фламинго» к концу октября. Однако эксперты сомневаются, что это возможно из-за больших дыр в бюджете страны.

До этого бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев не может самостоятельно переломить ситуацию на фронте и «внутри России». При этом он отметил, что партнеры не принимают решений, которые могли бы заставить президента России Владимира Путина пересмотреть свои цели и обернуть ситуацию в пользу Украины.

Ранее глава немецкого концерна объяснил, почему ракеты Taurus не помогут Украине.

