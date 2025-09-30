На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине признали, что не могут переломить ситуацию на фронте и «внутри России»

Кулеба: Запад не принимает решений, позволяющих сменить ситуацию на фронте и в РФ
Tobias Hase/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев не может самостоятельно переломить ситуацию на фронте и «внутри России». Его слова приводит издание «Обозреватель».

«Партнеры не принимают решения, которые позволили бы нам совместно изменить ситуацию на фронте и ухудшить экономическое положение РФ. Соответственно, Путин сражается так же, как воевал год-два назад», — посетовал Кулеба.

По мнению экс-министра, союзники Украины не принимают решений, которые заставят президента России Владимира Путина пересмотреть свои цели. Как утверждает Кулеба, только после этого появятся предпосылки для завершения боевых действий.

До этого бывший министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны НАТО должны делать больше для «победы» Украины в конфликте с Россией. По его словам, союзникам Киева «нужно делать больше» того, что предпринимается сейчас. Он напомнил о саммите стран НАТО в Гааге, когда большинство стран-членов выразили поддержку Украины и согласились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новых границ Украины.

