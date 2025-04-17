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В немецком концерне заявили, что ракеты Taurus не смогут переломить ход конфликта на Украине

Rheinmetall: поставки Киеву ракет Taurus не смогут переломить ход конфликта
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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt заявил, что поставка ракет Taurus Киеву не сможет изменить ход конфликта на Украине.

По словам Паппергера, переломить ситуацию на фронте способны обычные артиллерийские снаряды, с помощью которых ВСУ могут держать российские войска на расстоянии.

«Этим (поставками Taurus. — «Газета.Ru») ничего не изменить в войне, Taurus не позволят переломить ситуацию. Кроме того, Украина уже обладает крылатыми ракетами с аналогичной дальностью полета», — поделился глава Rheinmetall.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого газета The Telegraph писала, что Великобритания готова поддержать идею будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца по отправке дальнобойных ракет Taurus Украине.

По информации источников газеты в правительстве, Лондон готов поддержать решение немецкого правительства о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

Ранее в ФРГ призвали Мерца ознакомиться с «секретной информацией», прежде чем давать ВСУ Taurus.

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