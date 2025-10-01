Подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что удары нанесли по позициям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки Запорожской области.

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла до 315 военнослужащих, одну боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

Утром 1 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что подразделения Вооруженных сил России подошли вплотную к Северску в Донецкой народной республике.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Северск Малый. Противника удалось вытеснить из населенного пункта благодаря решительным действиям российских бойцов, сообщили в министерстве.

23 сентября Кимаковский заявлял, что ВС РФ взяли под полный огневой контроль трассу между селом Красный Лиман и Северском. Он отмечал, что эти населенные пункты являются крупными хабами украинской армии. В частности, из Красного Лимана ВСУ перебрасывали силы и средства в Северск.

Ранее стало известно, что ВС России в 2025 году взяли под контроль более 4,7 тыс. квадратных километров.