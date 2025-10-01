На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская армия подошла вплотную к Северску в ДНР

Кимаковский: ВС РФ подошли к Северску на расстояние нескольких сотен метров
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России подошли вплотную к Северску в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Российские штурмовые группы фактически подошли вплотную к Северску. В частности, с севера и северо-восточной стороны расстояние колеблется от нескольких сотен метров до 1 км», — уточнил он.

23 сентября Кимаковский сообщал, что ВС РФ взяли под полный огневой контроль трассу между селом Красный Лиман и Северском. Он отмечал, что эти населенные пункты являются крупными хабами украинской армии. В частности, из Красного Лимана ВСУ перебрасывали силы и средства в Северск.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, в настоящее время российская армия наступает на Северск сразу с трех направлений — с севера, с юга и с востока.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане.

СВО: последние новости
