Минобороны: ВС РФ в 2025 году взяли под контроль более 4 тыс. квадратных километров

С 1 января по 25 сентября 2025 года российские войска взяли под контроль 4 714 квадратных километров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что российскими войсками были взяты более 3,3 тыс. квадратных километров в ДНР, более 205 кв. км в ЛНР, свыше 542 кв.км в Харьковской области, более 261 кв. км в Сумской области, а также более 175 кв. км в Днепропетровской области.

Были взяты 205 населенных пунктов.

23 сентября Минобороны сообщило о взятии Переездного бойцами Южной группировки войск. В ведомстве уточнили, что удары нанесли по формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также по бригадам морской пехоты, территориальной обороны и нацгвардии Украины.

Бои проходили в районах Северска, Николайполья, Фёдоровки, Майского, Иванополья и Константиновки. Сейчас продолжается зачистка территорий от украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районе Клебан-Быка.

Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.