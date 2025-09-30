На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ сообщили об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Северск Малый в ДНР
Алексей Майшев/РИА Новости

Войска Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в освобождении Северска Малого принимали участие подразделения «Южной» группировки войск. Противника удалось вытеснить из населенного пункта благодаря решительным действиям российских бойцов, сообщили в министерстве.

29 сентября в Минобороны РФ сообщили об освобождении Кировска на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. По данным ведомства, Кировск был взят в результате наступательных действий группировкой войск «Запад».

В начале сентября военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок сообщал, что ВС России взяли под контроль 99,7% территории Луганской и 79% — Донецкой народных республик. Он отметил, что часть ДНР, которая остается под контролем украинских военных, представляет собой мощный укрепленный район, где ВСУ намерены сражаться по принципу «ни шагу назад». Когда российские военные смогут выйти на административные границы ДНР и почему рассуждения экспертов о конкретных сроках раздражают бойцов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ВС России в 2025 году взяли под контроль более 4,7 тыс. квадратных километров.

