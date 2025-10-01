На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Харьков оказался под массированными ударами

Жители Харькова на Украине сообщили об ударе по городу, в том числе ТЭЦ-5
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

По украинскому Харькову наносятся удары фугасными авиабомбами (ФАБами) и баллистическими ракетами. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале со ссылкой на жителей города.

Очевидцы рассказали, что после нескольких взрывов в ряде районов города пропало электричество. Также местные жители сообщили об ударе по ТЭЦ-5 на окраине областного центра.

Накануне сообщалось, что российские войска ракетным ударом уничтожили офицеров 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области.

Кроме того, в Купянске Харьковской области подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль 5667 зданий из 8,6 тыс. Как сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, ВСУ блокировали эвакуацию мирного населения Купянска, почти 2,5 тысячи человек используются там как живой щит.

Ранее ВСУ перебросили под Купянск элитные подразделения.

