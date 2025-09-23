Военнослужащие группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Соединения и воинские части группировки войск «Запад» успешно решают задачи по освобождению города Купянска. Из 8667 зданий взято под контроль 5667», — сообщили там.

До этого в ведомстве рассказали, что успеху российских войск способствовала тактика «подземного десанта», действующего через инженерные коммуникации. По данным Минобороны, подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили тактическое положение в районах Купянска и Кировска.

В настоящее время военные ВС РФ успешно решают задачи по взятию Купянска под контроль.

Как и многие другие крупные города в Харьковской области, Вооруженные силы Украины превратили Купянск в мощный укрепленный район, хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную огневую точку. Над подступами к городу установлен огневой контроль, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол, отметили в министерстве.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковую бригаду со взятием Переездного в ДНР.