«СВ»: в Волчанске ракетным ударом ликвидировано более 20 солдат и офицеров ВСУ

Российские войска ракетным ударом уничтожили офицеров 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что потери украинской армии составили более 20 человек.

Кроме того, высокоточными ракетами уничтожены склады боеприпасов и материальных средств бригады ВСУ.

До этого сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России почти окружили дислоцированную у Амбарного Харьковской области группировку ВСУ.

В Купянске Харьковской области подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль 5667 зданий. Как сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, ВСУ блокировали эвакуацию мирного населения Купянска, почти 2,5 тысячи человек используются там как живой щит.

Ранее под Харьковом ликвидировали девять офицеров НАТО.