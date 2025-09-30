На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ перебросили под Купянск элитные подразделения

Кимаковский: ВСУ перебросили под Купянск элитные подразделения пехоты и БПЛА
Alina Smutko/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Купянск Харьковской области элитные подразделения пехоты. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, несмотря на то, что противник отправил на это направление значительные резервы, в том числе «элитные подразделения пехоты и БПЛА», ВСУ несут потери, как личного состава, так и техники.

До этого Кимаковский заявил, что в Купянске подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль 5667 зданий. Всего в городе насчитывается 8677 построек. При этом, ВСУ блокируют эвакуацию мирного населения из города — почти 2,5 тысячи человек используются там как живой щит, отметил он. По информации советника главы ДНР, украинские военные оборудуют огневые точки и позиции в домах, в подвалах которых находятся обычные граждане.

В Минобороны РФ ранее рассказали, что взятие Купянска под контроль позволит российским силам продвинуться вглубь Харьковской области — в направлении Изюма и Чугуева.

Украинские власти закрыли город для въезда 29 сентября. Теперь попасть в населенный пункт могут только военнослужащие.

Ранее под Харьковом ликвидировали девять офицеров НАТО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
