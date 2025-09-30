На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Советник главы ДНР заявил, что ВСУ используют население Купянска как живой щит

Кимаковский: ВСУ заблокировали эвакуацию почти 2,5 тысячи жителей Купянска
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокировали эвакуацию мирного населения Купянска, почти 2,5 тысячи мирного населения ВСУ используют как живой щит. Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

По его словам, ВСУ оборудуют огневые точки и позиции в домах, в подвалах которых находятся обычные граждане.

23 сентября сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль 5667 зданий в Купянске Харьковской области и продолжают решать задачи по освобождению города. Всего в городе насчитывается 8677 построек.

29 сентября украинские власти закрыли город для въезда. Теперь попасть в населенный пункт могут только военнослужащие.

В Минобороны РФ рассказали, что взятие Купянска под контроль позволит бойцам Вооруженных сил РФ развить наступление вглубь Харьковской области. В частности, речь идет о продвижении в направлении населенных пунктов Изюм и Чугуев.

Ранее грузинские наемники ВСУ ограбили церковь в Купянске.

СВО: последние новости
