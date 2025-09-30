На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ

Минобороны РФ: потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1,6 тыс. военных
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили порядка 1,6 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве обороны России в сводке о ходе СВО.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в зоне ответственности группировки «Север» украинская армия потеряла свыше 180 военнослужащих, в зоне «Запада» — более 250.

Действия группировок «Южной» и «Центра» ликвидировали до 245 и до 540 военнослужащих соответственно. Также ВСУ лишились более 320 военнослужащих от действий «Востока» и до 65 — от действий «Днепра».

Также Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, в ведомстве добавили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

Ранее нефтеперерабатывающий завод в Самаре защитили противодронными сетками от украинских дронов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами