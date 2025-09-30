Минобороны РФ: потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1,6 тыс. военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции составили порядка 1,6 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в министерстве обороны России в сводке о ходе СВО.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в зоне ответственности группировки «Север» украинская армия потеряла свыше 180 военнослужащих, в зоне «Запада» — более 250.

Действия группировок «Южной» и «Центра» ликвидировали до 245 и до 540 военнослужащих соответственно. Также ВСУ лишились более 320 военнослужащих от действий «Востока» и до 65 — от действий «Днепра».

Также Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, в ведомстве добавили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

