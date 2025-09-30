Российские войска за сутки сбили 128 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

По данным ведомство, в общей сложности с начала СВО российские войска уничтожили 87 405 беспилотников, 283 вертолета, 667 самолетов и другой техники ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки сбили 147 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы, а также три управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Утром 30 сентября министерство обороны сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 30 сентября сбили 81 беспилотник ВСУ над пятью регионами России.

Ранее нефтеперерабатывающий завод в Самаре защитили противодронными сетками от украинских дронов.