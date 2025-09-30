Самарский НПЗ укрыли сеткой от украинских дронов

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самаре оборудовали специальными защитными сетками для защиты от беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На опубликованных в сети видео видно, что на территории предприятия установлены мощные защитные конструкции, полностью закрывающие промышленные объекты. По данным источника, в украинском сегменте интернета уже начались обсуждения того, что такие меры защиты усложнят возможные атаки на объект нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

В июле сообщалось, что школы и детские сады в белгородском Шебекине начали закрывать сеткой для защиты от атаки беспилотников ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков отмечал, что в регионе 60 многоквартирных домов уже закрыты сетками.

Месяцем ранее стало известно, что ВСУ начали натягивать металлические сетки, используемые для защиты от БПЛА, вдоль дороги от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что на СВО используются имитации дронов для разоружения ПВО.