На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Харьковом ликвидировали девять офицеров НАТО

Военный аналитик Шурыгин сообщил о гибели офицеров НАТО на купянском направлении
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Харьковской области Вооруженные силы РФ ликвидировали девять офицеров НАТО. Об этом утверждает военный аналитик Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале.

По его словам, под Харьковом погибли военные из СШАШвецииПольши, Южной Кореи, АвстралииФранцииИталии и Нидерландов. 

Шурыгин также опубликовал скриншоты офицеров из украинского паблика «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом), где их называют «волонтерами».

27 сентября координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по тренировочному лагерю в селе Лупарево Николаевской области, где британский спецназ осуществляет подготовку Вооруженных сил Украины.

24 сентября Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили об атаке на один из своих учебных центров, уточнив, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты.

Сообщалось, что в результате комбинированного удара полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, есть и раненые. Регион, где расположен объект, официально не уточнялся. Речь может идти о полигоне в Черниговской области.

Ранее стало известно, сколько иностранных наемников воюют в рядах ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами