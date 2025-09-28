Военный аналитик Шурыгин сообщил о гибели офицеров НАТО на купянском направлении

В Харьковской области Вооруженные силы РФ ликвидировали девять офицеров НАТО. Об этом утверждает военный аналитик Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале.

По его словам, под Харьковом погибли военные из США, Швеции, Польши, Южной Кореи, Австралии, Франции, Италии и Нидерландов.

Шурыгин также опубликовал скриншоты офицеров из украинского паблика «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом), где их называют «волонтерами».

27 сентября координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по тренировочному лагерю в селе Лупарево Николаевской области, где британский спецназ осуществляет подготовку Вооруженных сил Украины.

24 сентября Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили об атаке на один из своих учебных центров, уточнив, что среди использованного вооружения могли быть баллистические ракеты.

Сообщалось, что в результате комбинированного удара полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, есть и раненые. Регион, где расположен объект, официально не уточнялся. Речь может идти о полигоне в Черниговской области.

