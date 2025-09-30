Марочко: российская армия взяла ВСУ в охват у харьковского Амбарного

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России почти окружили дислоцированную у Амбарного Харьковской области группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По словам эксперта, успехи российских войск привели к серьезному ухудшению оперативно-тактической ситуации для командования ВСУ. Для полного окружения украинской группировки российским военным остается продвинуться на 1,5 км по флангам, рассказал Марочко.

Собеседник агентства добавил, что военнослужащие ВСУ упорно цепляются за населенный пункт, поскольку он имеет выгодное стратегическое положение.

До этого сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Запад» взяли под контроль 5667 зданий в Купянске Харьковской области. Всего в городе насчитывается 8677 построек. Позднее украинские власти закрыли город для въезда.

Ранее под Харьковом ликвидировали девять офицеров НАТО.