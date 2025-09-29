В ВСУ рассказали, как разрешение на выезд молодежи отразилось на мобилизации

Боец ВСУ Швыдкий: разрешение на выезд молодежи уже повлияло на мобилизацию

Разрешение на выезд молодежи до 22 лет с Украины уже повлияло на мобилизацию: количество призывников резко уменьшилось. Об этом в беседе с украинским изданием «Новости.Live» рассказал глава отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Швыдкий.

«Повлияло, обращений стало меньше. <...> Процентов на 30 точно уменьшилось», — сказал военный.

28 августа Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные уже покинули страну. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме.

По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, за месяц Украину покинули около 40 тысяч молодых мужчин этой возрастной категории.

Как пишет украинское издание «Экономическая правда», в Киеве могут закрыться сотни ресторанов из-за массового выезда молодых людей.

Ранее в Грузии призвали Зеленского посмотреть видео с мобилизацией на Украине.