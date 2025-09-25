На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии призвали Зеленского посмотреть видео с мобилизацией на Украине

Зампред «Грузинской мечты» указал на проблемы с правами человека на Украине
Heather Khalifa/AP

Зампред партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заглянуть в интернет, который заполнен роликами с насильственной мобилизацией украинцев. Так он отреагировал на заявление главы Украины в ООН о том, что в Грузии ухудшается ситуация с правами человека, передает RT.

«Фактически граждан похищают прямо с улицы. О какой защите прав человека там идет речь?» — сказал Мачавариани.

24 сентября на полях Генассамблеи ООН Зеленский подверг критике официальный Тбилиси, обвинив его «в зависимости» от России. По его словам, права человека и европейский характер государственного устройства в Грузии «только сжимаются».

Позднее глава грузинского парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Он подчеркнул, что, обвиняя грузинские власти в нарушении прав человека, Зеленский прежде всего оскорбляет украинский народ, который открыто похищают на улицах и насильно отправляют на передовую.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.

