В Киеве закрываются рестораны из-за выезда за границу молодых мужчин

Выезд с Украины мужчин до 22 лет может стать причиной закрытия сотен ресторанов

Сотни ресторанов в Киеве могут закрыться из-за отъезда из страны мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на представителей отрасли.

Как показывает исследование, проведенное украинским сайтом Work.ua по поиску работы, каждый третий работодатель на Украине информирует об увольнении сотрудников в возрасте от 18 до 22 лет после открытия для них границ.

В публикации на сайте издания отмечается, что в связи с этим Киев готовится к закрытию сотен ресторанов, а украинские рестораторы ждут «неотвратимого кризиса».

«От нас ушло уже пять человек после решения правительства разрешить выезжать за границу мужчинам в возрасте 18–22 года», — приводит издание слова соучредителя киевских заведений «Завертайло» и Honey Станислава Завертайло.

Он отметил, что ситуация с открытием границ для мужчин данной возрастной категории только набирает обороты и стоит ожидать дальнейшего оттока молодых людей за границу. Прогнозируется, что из ресторанного бизнеса Украины за границу могут уехать примерно 20–30% персонала в возрасте до 22 лет, добавил Завертайло.

В связи с этим, пишет издание, участники рынка общественного питания говорят о неизбежном кризисе в отрасли уже в ноябре. По словам рестораторов, посещаемость заведений существенно упала, а доход увеличился лишь на размер инфляции.

В конце августа украинский кабмин разрешил всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно выезжать из страны. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, за последний месяц Украину покинули около 40 тысяч молодых мужчин этой возрастной категории.

Ранее на Украине начали массово принимать на работу иностранных граждан.