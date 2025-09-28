На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодые мужчины массово покидают Украину после разрешения властей

Депутат Дубинский: с Украины за месяц выехали около 40 тыс. мужчин 18–22 лет
TUT.BY

За последний месяц около 40 тысяч молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет покинули Украину. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

Выезд молодых украинцев за границу был разрешен украинским правительством в конце августа. СМИ отмечали массовое перемещение мужчин, а видеозаписи с границы активно распространялись в соцсетях. Дубинский также подчеркнул, что власти страны ранее заявляли о том, что въезд молодых мужчин превышает их выезд, что, по его мнению, не соответствует действительности.

Польская газета Rzeczpospolita писала, что после разрешения украинских властей количество въездов молодых мужчин из Украины в Польшу увеличилось в десять раз. В Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «величайшим позором» для ЕС насильственную мобилизацию на Украине. По его словам, во всем мире знают, что на Украине «ведется охота на людей».

Ранее стало известно, что украинцы платят McDonald's тысячи долларов, чтобы не отправляться на фронт.

Новости Украины
