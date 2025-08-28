На Украине молодежи разрешили уезжать за границу: население боится ужесточения мобилизации

Военнообязанные украинцы от 18 до 22 лет уже начали пересекать границу для выезда с территории Украины после вступления в силу нового закона, заявил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. Постановление правительства, разрешающее им покидать республику, было опубликовано 27 августа и начало действовать 28-го.
«Пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу, кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины. Напомню, что это касается граждан Украины — мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно», — сказал Демченко.
По словам представителя госпогранслужбы, мужчины этого возраста, работающие в органах госвласти или местного самоуправления, по-прежнему могут покинуть страну только в случае служебных командировок, на них новый закон не распространяется.
Накануне Демченко предупреждал, что для поездки нужен будет военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. Об этом украинские власти предупреждали заранее: подойдет украинское приложение «Резерв+» или военный билет с отметкой об обновлении данных.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уточнила, что новый закон касается и мужчин, которые сейчас уже находятся за границей.
«Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», — пояснила она.
Путаница с возрастом
Изначальный документ, который опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко, предполагал, что за границу смогут выехать мужчины до 21 года включительно, хотя публично говорили о верхней границе в 22 года включительно. Украинский народный депутат Александр Федиенко объяснил, что опубликовали технический документ.
«Алексей просто слил в сеть технический документ. Который <...> видели много нардепов, но только один это слил».
При этом Гончаренко утверждает, что никаких технических постановлений нет, а документ принят с разрешением на выезд мужчин только до 21 года включительно.
«Не существует технических постановлений. Это и есть то постановление, которое проголосовал <...> кабмин. С голоса изменения в нее не вносились. Если они сейчас там что-то правят и переписывают, и будут давать выезд 22-летним — это супер. Испугались», — заявил он.
Зачем нужен закон?
В середине августа украинские власти решили начать выпускать за границу мужчин до 22 лет. «Страна.ua» пишет, что закон может привести к оттоку молодых людей с Украины. При этом президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию критикуют союзники — за отказ мобилизовать граждан с 18 лет, хотя ВСУ испытывают серьезный недостаток личного состава.
Издание выдвинуло четыре версии, почему украинские власти решили ослабить контроль.
Во-первых, в ближайшее время на Украине могут ужесточить мобилизационный режим и ввести уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы. Вероятно, такие меры только ускорят отъезд мужчин до 22 лет.
Во-вторых, сейчас школьники старших классов массово покидают Украину. Возможно, новый закон побудит их поступать в украинские вузы и остаться на родине.
В-третьих, власти хотят показать гражданам, что жизнь налаживается, а конфликт скоро закончится. При этом резерва из мужчин 23–25 лет может хватить на ближайшие два года военных действий, а в противном случае мобилизационный возраст могут понизить до 18 лет.
В-четвертых, украинские власти хотят снизить протестные настроения, ведь участниками недавних митингов были как раз студенты до 22 лет. По предположению издания, новый закон будет мотивировать несогласных уехать, а на другие возможные акции выйдет меньше людей.
После введения закона на Украине появились слухи, что в ближайшее время в ВСУ могут начать призывать молодых людей с 23 лет. Федиенко сомневается, что это произойдет:
«Военные говорят, что у нас сейчас хватает военнослужащих в тыловых частях, чтобы провести ротации. Ротации просто сложно провести. Когда они происходят, россияне сразу направляют туда все силы. Сколько бы мы ни мобилизовали людей — их просто тяжело ротационным путем завести в боевую часть», — пояснил он.
Граждане также обратились с петицией о разрешении выезда за границу мужчинам 50–55 лет. Она уже собрала больше тысячи подписей.
Сейчас на Украине проходит обязательная мобилизация военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет, если они подходят по здоровью и не заняты на важном для страны производстве. При этом личного состава крайне не хватает. Это привело к тому, что в стране начинает набирать обороты насильственная мобилизация: мужчин призывного возраста хватают на улице и отправляют на фронт, не разбираясь в их документах. Власти пытаются мотивировать граждан добровольно заключать контракты. Так, мужчинам от 18 до 24 лет дают 1 млн гривен и ипотеку под 0%.